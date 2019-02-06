Все разделы
Укр / Рус

У Гройсмана утвердили выплату субсидий наличными

Среда, 6 февраля 2019, 16:55
 

Кабинет Министров принял решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными.

Соответствующий проект постановления, текст которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", утвержден на заседании правительства.

Как указано в пояснительной записке к проекту документа, предоставление субсидий наличными стимулирует потребителей к рациональному использованию коммунальных услуг.

Как сообщается на Правительственном портале, монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов реформирования сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы. Согласно плану субсидианты, которые оформили субсидии до января 2019 года, получат наличные уже в марте.

"Наработаны несколько способов предоставления гражданам средств. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей", - сообщили в правительстве.

Отмечается, что внимание уделено также вопросу реального учета ресурсов.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года  субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются населению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

субсидии

powered by lun.ua
Материалы по теме
Структура расходов украинцев: на что идут деньги 5 февраля 2019, 18:40
Структура доходов украинцев: откуда деньги 5 февраля 2019, 16:30
Монетизация субсидий не повлияет на рост цен — НБУ 31 января 2019, 18:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте