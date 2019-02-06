У Гройсмана утвердили выплату субсидий наличными

Кабинет Министров принял решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными.

Соответствующий проект постановления, текст которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", утвержден на заседании правительства.

Как указано в пояснительной записке к проекту документа, предоставление субсидий наличными стимулирует потребителей к рациональному использованию коммунальных услуг.

Как сообщается на Правительственном портале, монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов реформирования сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы. Согласно плану субсидианты, которые оформили субсидии до января 2019 года, получат наличные уже в марте.

"Наработаны несколько способов предоставления гражданам средств. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей", - сообщили в правительстве.

Отмечается, что внимание уделено также вопросу реального учета ресурсов.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются населению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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