Фукс рассказал, зачем купил долг киевского метрополитена

Олигарх Павел Фукс приобрел компанию "Укррослизинг", владеющую долгами киевского метрополитена, с расчетом, что киевской власти будет выгодней погасить долг, чем покупать новые вагоны.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

"Покупая долги метро, я принимал решение опираясь на следующие аргументы: сейчас стоимость вагонов украинского производства составляет около 3,78 млрд грн (около 1,3 млн евро за единицу), производства ЕС — еще дороже. При этом долг составляет порядка 1,8 млрд грн", - рассказал Фукс.

"Сумма полной выплаты вместе с уже выплаченными средствами будет меньше, чем стоимость аналогичной партии. На мой взгляд, для Киева выгодно погасить этот долг, чем отдавать обратно вагоны и покупать новые", - сообщил бизнесмен.

По его словам, предложение приобрести "Укррослизинг" поступило от российского "Внешэкономбанка".

"Там участвовало много компаний, которые хотели купить. Я предложил дороже всех", - сказал Фукс.

Причиной дальнейшей продажи компании бизнесмен назвал "токсичность" актива.

"Я поэтому и продал эту компанию, именно из-за "токсичности". И заработал нормально. Прибыль мне заплатили. Уже вышел из проекта — в прошлом (2018 - ЭП) году", - сказал Фукс.

По его словам, новым владельцем "Укррослизинга" стал некий австрийский фонд.

"Они инвестируют в России, Украине, Казахстане. Не помню название. Мои менеджеры нашли покупателя, мы встретились, пожали руки. Я не веду операционную деятельность. Мне важен результат — когда я получу деньги", - заявил Фукс.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова

Напоминаем:

В январе 2018 года Фукс купил компанию "Укррослизинг", которая в начале 2017 года отсудила у "Киевского метрополитена" 1,96 миллиарда гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

В 2008 году владельцем "Укррослизинг" было ООО "Киевринг" Андрея и Владислава Лебедей, которые сейчас являются помощниками нардепа от БПП Сергея Алексеева – президента фан-клуба братьев Кличко.

Накануне подписания соглашений с метрополитеном "Укррослизинг" перешел в собственность кипрской Impofirm Consulting Limited, близкой к экс-регионалу Юрию Иванющенко.

Сейчас владельцем "Укррослизинг" является кипрская компания "Укррослизинг Сайпрус Лимитед", бенефициаром которой с августа значится австрийский консультант Уве Кристиан Ешнер.

Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус" Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го - и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в 270 млн долларов.

В Украине Фукс известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.

Экономическая правда