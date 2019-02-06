На неотложный ремонт дорог Киев-Чоп и Киев-Одесса выделили 550 миллионов

Правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривень на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что это решение стало реакцией на "справедливые возмущения людей".

По словам министра, Укравтодор на этой неделе завершит их обследование и немедленно приступит к аварийному, а когда позволят погодные условия - и текущему ремонту.

Также сегодня правительство одобрило распределение финансирования перечня дорог за счет Дорожного фонда, который в этом году составляет 50,1 млрд грн - рекордная сумма для Украины, отметил Омелян.

Напомним, с 8 февраля "Укравтодор" анонсировал масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения.

Ранее Омелян назвал стоимость проведения капитального ремонта и строительства автомобильных дорог страны в прошлом году.

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