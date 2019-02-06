Нацбанк разрешил иностранным компаниям вывести дивиденды за 2018 год
Национальный банк разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на пресс-брифинге.
"Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. Пока у нас действует максимальная сумма репатриации на месяц – это 7 млн евро. Теперь можно будет репатриировать за все годы", - сказал Чурий.
По словам замглавы НБУ, Нацбанк планирует повысить лимит до 10 млн евро, а в дальнейшем - отменить верхний потолок сумм репатриации.
В то же время он не уточнил, как скоро такие решения будут приняты.
Напоминаем:
В НБУ прогнозируют, что в 2018-2020 годах выплаты по начисленным дивидендам сохранятся на уровне 2 миллиардов долларов в год.
С 1 марта 2019 года Национальный банк снижает лимит обязательной продажи валютной выручки экспортерами на межбанке с 50% до 30%.
В НБУ ждут условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.
В первую очередь регулятор намерен снять требование продажи валютной выручки и отменить ограничения на репатриацию дивидендов.
Для таких шагов НБУ должен увидеть положительные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.
Экономическая правда
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