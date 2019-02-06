Нацбанк разрешил иностранным компаниям вывести дивиденды за 2018 год

Национальный банк разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на пресс-брифинге.

"Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. Пока у нас действует максимальная сумма репатриации на месяц – это 7 млн евро. Теперь можно будет репатриировать за все годы", - сказал Чурий.

По словам замглавы НБУ, Нацбанк планирует повысить лимит до 10 млн евро, а в дальнейшем - отменить верхний потолок сумм репатриации.

В то же время он не уточнил, как скоро такие решения будут приняты.

Напоминаем:

В НБУ прогнозируют, что в 2018-2020 годах выплаты по начисленным дивидендам сохранятся на уровне 2 миллиардов долларов в год.

С 1 марта 2019 года Национальный банк снижает лимит обязательной продажи валютной выручки экспортерами на межбанке с 50% до 30%.

В НБУ ждут условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.

В первую очередь регулятор намерен снять требование продажи валютной выручки и отменить ограничения на репатриацию дивидендов.

Для таких шагов НБУ должен увидеть положительные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.

Экономическая правда