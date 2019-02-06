Фукс рассказал о том, как выбивал долги из олигархов

Павел Фукс Фото дмитрия ларина

Бизнесмен Павел Фукс участвовал в процессе возврата долгов предприятий олигархов Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Рината Ахметова перед компанией "Энергоатом".

Об этом рассказал сам Фукс в интервью Экономической правде.

По словам Фукса, в конце 1990-ых годов он поставлял арматуру, уголь, нефтепродукты и разные металлы заводам, которые входят в российскую группу "ТВЭЛ".

"И тогда же [Национальная атомная энергогенерирующая компания] "Энергоатом" все время была должна деньги "ТВЭЛу" за поставки ядерного топлива", - сказал он.

"Российские заводы должны были мне деньги, а заводам была должна их материнская компания "ТВЭЛ". Заводы мне говорят: "У нас нет денег, идите в головной офис". Я пришел в главный офис, а они говорят: "Нам не платят хохлы". В итоге я у них купил 60 млн долларов или 62 млн долларов долгов "Энергоатома" перед "ТВЭЛ", - заявил Фукс.

Украинско-российский бизнесмен смог договориться с крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине, которые должны были "Энергоатому".

"Было так: я прихожу на прием к [премьер-министру] Юлии Тимошенко и говорю: "Хочу получить долги предприятий Пинчука, Коломойского и Ахметова". Она: "Да ты че, вообще обнаглел?" Я говорю: "Ну тогда не получите ядерное топливо, пока со мной не рассчитаетесь", - рассказал Фукс.

"Мы перекрыли поставку топлива, остановили спецвагон со свежими ТВЭЛами на границе России и Украины, пока со мной не рассчитаются. Был страшный скандал", - заявил он.

В итоге, по словам Фукса, он получил возможность собрать деньги с промышленных потребителей электроэнергии.

Также Фукс рассказал, зачем купил долг киевского метрополитена и как вел переговоры о покупке "Донбассэнерго" у Александра Януковича.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова

Экономическая правда