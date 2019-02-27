Новости дня: бизнес Гладковского, топливный кризис в УЗ и пенсии

О решении проблемы с ФЛП. 26 февраля президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман встретились с представителями украинской IT-индустрии в офисе компании GlobalLogic.

Об увольнении из АМКУ. Светлана Панаиотиди готовится освободить должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.

О повышении пенсий. С 1 марта для более 10 миллионов пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 гривень.

О дефиците топлива в УЗ. "Укрзализныця" ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

О новых квартирах. За прошлый год в Украине введено в эксплуатацию более 100 тыс. квартир, средний размер одной квартиры составил 84,2 кв. м.

О бизнесе Гладковского. Отстраненный заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский передал свой бизнес в управление КУА "Фьюжн капитал партнерз", среди основателей которой есть связанные с ним фирмы.

О национализации Приватбанка. Бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения.

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