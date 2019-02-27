Коломойский и Боголюбов обжаловали в суде национализацию "Приватбанка"
Бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения.
Об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений сообщает ZN.UA.
В частности, истцы обратились в Хозяйственный суд Киева относительно признания национализации банковского учреждения - недействительной. В своем иске они просят признать недействительным договор купли-продажи акций публичного акционерного общества "Приватбанк" в частях, касающихся прав и интересов истцов.
"При этом указанного договора для надлежащего исследования и установления указанных в иске обстоятельств истцы к материалам искового заявления не добавили", - говорится в постановлении суда.
Чтобы собрать необходимые доказательства, истцам дали 10 дней. Пока же судьи оставили исковое заявление без движения.
Как сообщалось, в декабре 2018 года в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам.
Тогда судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции.
Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.
В декабре 2016 года "Приватбанк" перешел в госсобственность.
В июне 2017 года Кабмин докапитализировал банк на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.
Напомним, что ранее Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к "Приватбанку".
Как сообщалось, Коломойский в конце 2017 года подал иск в Печерский райсуд Киева к "Приватбанку", НБУ и другим ответчикам. Он потребовал признать недостоверным и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию заявление экс-главы финучреждения Александра Шлапака. Последний на пресс-конференции заявил, что "все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет – ред.) с превышением полномочий".
Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 миллиарда гривен, выданных в октябре-ноябре 2016 года. За счет этих средств были погашены кредиты 193 других заемщиков "Приватбанка".
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