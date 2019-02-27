Сколько квартир введено в эксплуатацию в 2018 году

За прошлый год в Украине введено в эксплуатацию более 100 тыс. квартир, средний размер одной квартиры составил 84,2 кв. м.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, всего по итогам прошлого года в Украине принято в эксплуатацию 8,7 млн кв. м жилья. Это 103141 новая квартира.

"За прошлый год в Украине было введено в эксплуатацию почти 8,7 млн кв. м жилья. Это более 100 тыс. новых квартир", - сказал он.

Согласно статистическим данным, больше всего квартир принято в эксплуатацию в городах - 5,6 млн кв. м жилья (65%), в сельской местности - чуть более 3 млн кв. м (35%).

При этом большую часть квартир принято в эксплуатацию в многоквартирных (51%), несколько меньше - в одноквартирных домах (48,9%) и всего 0,1% - в общежитиях.

Количество принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов за прошлый год увеличилась на 15,3%, если сравнивать с 2017 годом.

Как напомнил Парцхаладзе, в прошлом году был принят ряд важных государственных строительных норм. Например, по градостроительству, проектированию школ, детсадов, улиц и дорог, инклюзивности зданий и сооружений, общественных зданий, освещения. Кроме того, были внесены изменения в действующие строительные нормы по жилым домам, автостоянкам, предприятиям торговли, гостиницам и тому подобное.

В 2019 году запланировано пересмотреть еще ряд ключевых норм по проектированию жилых и высотных домов, учреждений культуры и досуга, дорог общего пользования.

Напомним:

В 2017 году количество введенных в эксплуатацию квартир на одного украинца превысило аналогичный показатель в Европейском Союзе. Соответствующий показатель, рассчитанный Нацбанком по итогам 2017 года, составил 2,9 квартиры на тысячу человек, тогда как в ЕС этот коэффициент равен 2,8.

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Экономическая правда