Порошенко и Гройсман встретились с IT: "Вопрос по физлицам–предпринимателям закрыт"

26 февраля президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман встретились с представителями украинской IT-индустрии в офисе компании GlobalLogic.

Об этом сообщает ain.ua.

Темой встречи стало обсуждение инициативы Минсоцполитики о ФЛП.

Во время почти полуторачасовой встречи с представителями IT-ассоциаций, кластеров и нескольких R&D центров оба представителя власти заверили, что индустрии опасаться нечего.

"Президент четко ответил во Львове [по поводу этого законопроекта], когда ему задали этот вопрос: "Правительство не принимало, президент не видел", – отметил Гройсман.

"Инициатива министра [социальной политики Андрея Ревы] связана лишь с желанием обсудить эту идею. Этот вопрос нужно упорядочить, о чем мы говорили раньше", - добавил премьер.

"Но хочу, чтобы вы запомнили – вопрос по закону закрыт. Мы можем лишь обсуждать, и найти общее решение. И этим решением станет не дополнительное налогообложение, а то, что поможет вам расти дальше. Никто не хочет видеть, как компании падают – это противоречит национальным интересам", - заявил Гройсман.

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Напоминаем:

Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

Предлагается дополнить Кодекс законов о труде новой статьей - "Признаки наличия трудовых отношений".

В статье будут прописаны 7 критериев, указывающих на трудовые отношения между двумя лицами.

Наличия одновременно любых трех из указанных критериев будет достаточно, чтобы отношения признали трудовыми, а работодатель заплатил за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн по состоянию на февраль 2019 года).

IT-индустрия выступает против изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП.

Чиновники Минсоцполитики утверждают: цель изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП - легализация трудовых отношений.