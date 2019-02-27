"Укрзализныця" ввела ограничения из-за критической нехватки дизтоплива

"Укрзализныця" ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

Об этом свидетельствует копия телеграммы от 22 февраля за подписью члена правления УЗ Иренеуша Василевского, которая есть в распоряжении enkorr.

"В связи с временным прекращением централизованной поставки ДТ на региональные филиалы обязываю срочно принять меры по экономии затрат топлива", — следует из телеграммы.

Региональным подразделениям поручено максимально сократить парк тепловозов, задействованных в маневровой работе и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированным участкам.

Также приостановлена выдача ДТ для выполнения работ по модернизации, ремонта колеи и других работ, связанных с обслуживанием инфраструктуры, за исключением аварийных ситуаций. Также до возобновления поставок топлива остановлено выполнение всех работ по модернизации и ремонту инфраструктуры, требующих затрат ДТ.

В локомотивных и мотовагонных депо поручено слить дизельное топливо с тепловозов, отставленных в резерв.

В свою очередь региональные подразделения сообщают о критически низких запасах ДТ. В частности, "Южная железная дорога" сообщила, что по состоянию на 22 февраля остаток ДТ оставался на один день работы. "Юго-Западная железная дорога" тогда же сообщила о 181 т запаса, также достаточного для одного дня, аналогичная ситуация и на "Одесской железной дороге". "Приднепровская железная дорога" сообщила о запасе в 310,3 т (три дня), "Львовская железная дорога" — о запасе на два дня работы.

Как сообщалось ранее, из-за отсутствия достаточного запаса ДТ, прогнозированного графика отгрузки и объективного расчета ожидаемой стоимости топлива, "Укрзализныця" во второй половине 2018 г. и в начале 2019 г. сталкивается с проблемами со своевременной закупкой топлива.

12 декабря "Укрзализныця" закупила топливо по завышенным ценам.

Последний тендер был объявлен 22 декабря 2018 г., но до сих пор закупка по нему не осуществлена из-за отсутствия интереса у поставщиков. В итоге для обеспечения работы железной дороги на І квартал 2019 г. УЗ пролонгировала старые договоры на 53 тыс. т.

Накануне пресс-служба УЗ распространила сообщение о возможных планах самостоятельно закупать ДТ у зарубежных производителей.