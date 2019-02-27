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Бизнесом Гладковского управляет связанная с ним компания

Среда, 27 февраля 2019, 16:10
 

Отстраненный заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский передал свой бизнес в управление КУА "Фьюжн капитал партнерз", среди основателей которой есть связанные с ним фирмы.

Об этом говорится в статье на ЭП - Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Как отмечается, Гладковский имеет закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд "Сова", который управляет его бизнесом. Фонд владеет акциями ряда обществ, которые занимаются продажей авто, предоставлением информационных услуг, арендой и управлением имущества.

Оформление структуры "Совы" по методу закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестфонда может иметь целью оптимизации налоговой нагрузки.

Президент Петр Порошенко имеет фонд "Прайм ессетс кэпитал", а однокурсник Гладковского Игорь Кононенко - фонд "ВИК".

Согласно публичной информации, все три сегодня находятся в управлении КУА "Фьюжн капитал партнерз". Последняя среди учредителей имеет две частные фирмы - ООО "Оушн Инвест" и ООО "Теннисная группа "Смэш".

Интересно, что конечным бенефициаром "Оушн Инвест" является Гладковский, а "теннисную группу "Смэш" учредила Международная теннисная академия, конечным бенефициаром которой является Игорь Кононенко.

Таким образом, можно сделать выводы, что активы президента и его бизнес-партнеров находятся в управлении компании, чьи корни ведут к ним самим.

На журналистский запрос в НАПК сообщили, что не владеют информацией о том, кому Гладковский передал в управление компанию "Оушн Инвест".

Подробнее читайте в статьеМладший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним, по информации журналистов "Bihus.info", сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

Экономическая правда

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