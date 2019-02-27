Рева рассказал, скольких украинцев затронет повышение пенсий
С 1 марта для более 10 миллионов пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 гривень.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства.
"При проведении ежегодной индексации с 1 марта 2019 года пенсии автоматически будут перечислены для 10,2 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривень", - сказал он.
В то же время чиновник подчеркнул, что эта цифра не является одинаковой для всех, она будет дифференцированной, но минимальный рост составит не менее 100 гривень.
Кроме того, Рева напомнил, что 1,9 млн пенсионеров с минимальными и ниже минимальных пенсиями, которые имеют полный страховой стаж, получат единовременные выплаты по 2,4 тыс гривень. По его словам, эти выплаты будут осуществляться в марте и апреле двумя частями.
Министр добавил, что деньги на единовременные выплаты поступили за счет средств от растаможивания автомобилей на иностранных номерах, так называемых "евроблях".
Напоминаем:
В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,410 тысяч гривен.
3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.
Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
С основными изменениями можно ознакомиться здесь.
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Экономическая правда
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