Один из руководителей АМКУ может быть уволен из-за ДТЭК. У Ахметова опровергают

Светлана Панаиотиди

Светлана Панаиотиди готовится освободить должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает источник ЭП.

По его данным, увольнение Панаиотиди планируется оформить как ее личную инициативу (заявлением по собственному желанию), но действительной причиной готовящегося решения является ее конфликт с главой комитета Юрием Терентьевым из-за решения по группе ДТЭК.

"Панаиотиди единственная, кто не поддержал закрытия дела в АМКУ о злоупотреблении положением ДТЭК на рынке. Ее готовящееся увольнение – ответная мера", - говорит источник ЭП.

В разговоре с ЭП Панаиотиди отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о своем возможном увольнении.

В АМКУ Светлана Панаиотиди отвечает за фармацевтические рынки и входит в коллегию по обжалованию нарушений в публичных закупках, которая состоит из трех госуполномоченных.

Комитет является коллегиальным органом, который принимает решения большинством голосов.

В случае с расследованием против ДТЭК голоса распределились так: четыре (Юрий Терентьев, Мария Нижник, Валерий Полюхович, Анна Артеменко выступили за закрытие дела), один (Светлана Панаиотиди) – против.

В ДТЭК опровергают свою причастность к возможному увольнению Панаиотиди.

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Напоминаем:

28 декабря 2018 года АМКУ голосованием большинства госуполномоченных закрыл дело о злоупотреблении монопольным положением энергогенерирующих компаний Ахметова.

Дмитрий Рясной, ЭП