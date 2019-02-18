Новости дня: о расширении бизнеса Косюка, облгазах Фирташа и автономерах

О чем все говорят сегодня?

О расширении бизнеса Косюка. Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" получил разрешение словенского антимонопольного органа - Агентства по защите конкуренции на приобретение словенской компании Perutnina Ptuj.

Об облгазах Фирташа. Государственная регуляторная служба предоставила разрешение на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем.

Об автомобильных номерах. В Украине стало возможным зарегистрировать номерные знаки с другим автомобилем или передать их в собственность другому водителю в любом сервисном центре МВД.

О войне против ФЛП. Цель изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП - легализация трудовых отношений.

О Гройсмане и олигархах. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на решения Кабинета министров влияет средний бизнес, а не олигархи.

О манипуляциях "Газпрома". Если Кремль не сможет получать почти 30 млрд евро, которые сейчас получает за газ, идущий транзитом через Украину, то он начнет "другую логику вмешательства".

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