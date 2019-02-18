Регулятор получил разрешение на проверку облгазов Фирташа

Государственная регуляторная служба дала разрешение на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем.

Об этом написала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначислений в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа для приведения к стандартным условиям", - заявила Кривенко.

По ее словам, НКРЭКУ ожидает официальные документы ГРС.

"Рассчитываем начать проверку уже в марте", - добавила Кривенко.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Экономическая правда