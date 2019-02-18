Регулятор получил разрешение на проверку облгазов Фирташа
Государственная регуляторная служба дала разрешение на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем.
Об этом написала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.
"Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначислений в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа для приведения к стандартным условиям", - заявила Кривенко.
По ее словам, НКРЭКУ ожидает официальные документы ГРС.
"Рассчитываем начать проверку уже в марте", - добавила Кривенко.
Напоминаем:
НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.
В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.
В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.
Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.
12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.
Экономическая правда
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