В Минсоце объяснили, ради чего объявили войну ФЛП

Цель изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП - легализация трудовых отношений.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Чиновники Минсоцполитики утверждают, что многие граждане жалуются на то, что работодатели заставляют их заключать гражданско-правовые договоры, хотя работать они должны на условиях трудового договора.

В результате люди не получают законный социальный пакет: отпусков, больничных, гарантий и компенсаций по сохранению места работы, должности и средней зарплаты на время выполнения государственных или общественных обязанностей, гарантий по охране материнства.

Чтобы решить эту проблему, чиновники хотят ввести так называемый принцип презумпции наличия трудовых отношений.

Для этого предлагается внести в Кодекс законов о труде семь признаков наличия трудовых отношений. При наличии как минимум трех из них работа будет считаться трудовыми отношениями со всеми.

По мнению чиновников Минсоцполитики, это дает четыре преимущества.

Первое. Лица, выполняющие работу без заключения трудового договора, смогут наконец заключить трудовой договор, который будет защищать их интересы.

Такие люди не смогут уклоняться от выполнения гражданских или государственных обязанностей, например, проходить военную службу по призыву, а также не смогут без достаточных оснований получать государственную социальную помощь.

Второе. Лица, использующие наемный труд без оформления трудовых договоров, не смогут оптимизировать налоговую нагрузку. Вместо этого они получат уменьшение размера штрафных санкций или полное их отсутствие.

Третье. Работники предприятий, учреждений и организаций получат прозрачные условия продолжения трудовых отношений в случае продажи или передачи бизнеса.

Четвертое. Состоится легализация трудовых отношений.

Напомним, представители бизнеса выступили с резкой критикой законопроекта.

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Экономическая правда