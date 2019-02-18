Холдинг Косюка купит крупнейшую птицефабрику в Словении

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" получил разрешение словенского антимонопольного органа – Агентства по защите конкуренции на приобретение словенской компании Perutnina Ptuj.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

"МХП… приветствует решение словенского агентства по защите конкуренции о разрешении приобрести компанию Perutnina Ptuj, крупнейшего производителя мяса птицы и продуктов из мяса птицы в Юго-Восточной Европе", - сообщает компания.

"Приобретение уже разрешено регулирующими органами Австрии, Македонии, Сербии и Румынии. Сделка будет завершена на собрании акционеров Perutnina Ptuj в эти дни", - указано в сообщении.

По данным на сайте словенского антимонопольного органа, соответствующее решение принято 14 февраля.

Как сообщалось, 14 ноября 2018 года МХП заявил о планах инвестировать 200 млн евро в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет.

МХП намерен укрепить и развить процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Компания также намерена искать возможности на других рынках, в первую очередь в Западной Европе.

О намерении приобрести акции Perutnina Ptuj агрохолдинг сообщил 26 сентября на Лондонской фондовой бирже после уведомления от Federal Competition Authority of Austriа о регистрации заявки на покупку.

Как известно, крупнейшим производителем курятины в Украине является компания "Мироновский хлебопродукт" миллиардера Юрия Косюка. По оценкам самой компании, "МХП" занимает 55% отечественного рынка курятины.

В 2018 году фирмы, связанные с Косюком, получили больше всего дотаций из государственного бюджета - около 970 млн гривен.

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.

Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах. Насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.



Акционерами Perutnina Ptuj являются Slovenian Steel Group (SIJ d.d., 85,16% акций), подконтрольный ему Holding PMP d.d. (5,53%) и другие (9,31%).