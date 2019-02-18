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В Украине упростили передачу автомобильных номеров

Понедельник, 18 февраля 2019, 13:40
 

В Украине стало возможно зарегистрировать номерные знаки за другим автомобилем или передать их в собственность другому водителю в любом Сервисном центре МВД.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

"Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД", - говорится в сообщении.

 

Ранее такая процедура осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.

Напоминаем:

21 декабря 2018 года в Украине заработал так называемый электронный кабинет водителя, в котором можно получить любую информацию о собственном авто и водительском удостоверении, оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в очередь в сервисные центры МВД.

Экономическая правда

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автомобили МВД

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