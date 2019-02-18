"Это не 90–ые": Гройсман заступился за олигархов
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на решение Кабинета министров влияет средний бизнес, а не олигархи.
Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.
"Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют. Скажу честно: парадокс, но средний бизнес влияет больше, потому что мы с ним советуемся. Это бизнес-ассоциации, EBA (Европейская бизнес-ассоциация — ред.), СУП (Союз украинских предпринимателей — ред.), Федерация работодателей и другие. Много дискуссий. Правительству важно не принимать однобоких решений", — сказал Гройсман.
Отвечая на вопрос, с кем из олигархов он виделся в последнее время, Гройсман ответил: "Почти всех видел".
Также премьер отметил, что крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать, поскольку предприниматели заботятся о своей репутации и прозрачность, взаимодействуют с глобальным миром и это уже не тот "безумный бизнес" 1990-х годов.
По мнению Гройсмана, необходимо менять законодательство и усиливать роль Антимонопольного комитета для борьбы с монополиями.
"Сейчас Терентьеву (главе АМКУ - ред.) надо год заниматься, чтобы проверить одну монополию", - заявил премьер.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua