"Это не 90–ые": Гройсман заступился за олигархов

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на решение Кабинета министров влияет средний бизнес, а не олигархи.

Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.

"Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют. Скажу честно: парадокс, но средний бизнес влияет больше, потому что мы с ним советуемся. Это бизнес-ассоциации, EBA (Европейская бизнес-ассоциация — ред.), СУП (Союз украинских предпринимателей — ред.), Федерация работодателей и другие. Много дискуссий. Правительству важно не принимать однобоких решений", — сказал Гройсман.

Отвечая на вопрос, с кем из олигархов он виделся в последнее время, Гройсман ответил: "Почти всех видел".

Также премьер отметил, что крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать, поскольку предприниматели заботятся о своей репутации и прозрачность, взаимодействуют с глобальным миром и это уже не тот "безумный бизнес" 1990-х годов.

По мнению Гройсмана, необходимо менять законодательство и усиливать роль Антимонопольного комитета для борьбы с монополиями.

"Сейчас Терентьеву (главе АМКУ - ред.) надо год заниматься, чтобы проверить одну монополию", - заявил премьер.