Новости дня: о доставке субсидий, денежных переводах и обысках в НКРЭ
О дефиците бюджета. По итогам января 2019 года государственный бюджет Украины сведен с дефицитом в 12,3 млрд гривен против 7,9 млрд гривен профицита годом ранее.
О "зеленой" энергетике. "Атлас Кэпитал Энерджи", принадлежащее норвежской Scatec Solar, в марте начнет строительство солнечной электростанции в Голопристанском районе Херсонской области мощностью 50 МВт.
О доставке субсидий. "Укрпошта" в марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг более, чем миллиону получателей.
О денежных переводах. За 2018 год наибольший объем денежных переводов в Украину поступили из США.
Об обысках в НКРЭ. Детективы Национального антикоррупционного бюро 14 февраля проводят обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
О лишении субсидий. Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 гривен и сроком более одного месяца.
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