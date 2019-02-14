Норвежская компания в марте начнет строить еще одну солнечную электростанцию в Украине

ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", принадлежащее норвежской Scatec Solar, в марте начнет строительство солнечной электростанции в Голопристанском районе Херсонской области мощностью 50 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации, передает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время, по данным облгосадминистрации, на территории Херсонщины размещено 5 ветровых и 31 солнечных электростанций мощностью 294 МВт. Объем привлеченных вложений в эти объекты – 1 млрд грн.

Как сообщалось, в январе Scatec Solar сообщила о намерении вложить в строительство СЭС мощностью 150 МВт в Николаевской области EUR180 млн. В июле 2018 года компания подписала соглашение с Rengy Development (Киев) о совместном строительстве СЭС в Николаевской области мощностью 47 МВт за EUR52 млн.

Scatec Solar в начале 2019 года приступила также к строительству СЭС "Камянка" в Черкасской области мощностью 30 МВт. Стоимость проекта, завершение которого намечено на четвертый квартал нынешнего года, – EUR35 млн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует указанные проекты – традиционно он выделяет 70% стоимости проекта.

В обнародованном 25 января отчете Scatec Solar за четвертый квартал 2018 года отмечается, что в стадии строительства в Украине у компании находится СЭС мощностью 77 МВт (из них 47 МВт - с Rengy, 30 МВт – "Камянка"), планируется еще 174 МВт. Таким образом, общий портфель проектов Scatec Solar в Украине составляет 251 МВт стоимостью EUR193 млн, отмечается в отчете. При этом уровень доходности украинских проектов, которые уже реализуются – 65-70%, что выше среднего по компании (58%).

Напомним, всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако она генерирует на рынке 8% всех средств, или около 10 млрд гривень в год.

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