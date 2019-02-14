Названа сумма долга, за которую украинцев будут лишать субсидии

Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 гривен и сроком более одного месяца.

Об этом во время совещания в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ по монетизации субсидий заявил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает "Укринформ".

"Мы предусмотрели определенную систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг. Как известно, субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия назначенных сейчас субсидий - до 30 апреля 2019 года", - заявил Музыченко.

"В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год, или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме, когда не нужно отдельно обращаться, органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности", - сказал он.

Он добавил, что если сумма просроченной задолженности составит более 20 не облагаемых налогом минимумов, сейчас это 340 гривень, и срок просрочки будет более одного месяца, то жилищная субсидия не будет назначаться.

Также в Минсоцполитики рассматривают возможность введения комбинированного механизма по контролю за уплатой коммунальных услуг, когда получатели субсидий, вовремя оплачивающие коммунальные услуги, будут получать субсидии в наличной форме, а должников будут переводить на денежную безналичную форму получения субсидий.

"То есть государство через Ощадбанк "будет помогать" таким гражданам дисциплинированно подходить к вопросу оплаты своих обязательств перед поставщиками услуг", - объяснил Музыченко.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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