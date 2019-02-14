Netflix для машин. Как устроен сервис автомобилей по подписке

К 2025 году 16 млн автомобилей в США и Европе будут доступны по подписке. Что это значит и как скоро новый тренд завоюет Украину?

К 2025 году более 16 млн автомобилей в США и Европе будут доступны по подписке, при этом одна из пяти машин будет новой.

Что такое car subscription

Car subscription — это владениеавто по подписке с возможностью регулярно менять машину. Заключая договор с сервисом, клиент делает ежемесячный взнос, а также платит за регистрацию 200-1000 долл в зависимости от сервиса.

Затем он может выбрать автомобиль. Ежемесячная плата фиксирована, обычно компании предлагают несколько тарифных планов. Чем выше стоимость, тем выше класс доступных авто.

Обычно подобные сервисы просят клиента предоставить информацию о себе, включая кредитную историю и водительский стаж. Сотрудники проверяют данные, и сразу после проверки пользователь может получить автомобиль.

В стоимость обычно входят страховка, техобслуживание машины и сервис в случае проблем на дороге. Иногда в договор включают пункт о том, что при досрочном расторжении клиент выплачивает определенную сумму.

Среди плюсов car subscription в сравнении с покупкой или лизингом — удобство и простота использования, ведь сервисы работают через мобильное приложение, возможность выбирать разные модели авто исходя из своих потребностей, возможность прекратить подписку в любой момент.

США лидируют, Европа догоняет

Сервисы автомобильных подписок пока не добрались до Украины, но стремительно захватывают рынки США и ЕС. Первые предложения появились в 2016 году, а теперь сервисы запускают производители и сторонние компании.

Среди первых — Complete Lease от Lexus, готовящийся к запуску в США, и британский Carpe от Jaguar Land Rover, предлагающий годовую подписку без депозита. Кроссовер Jaguar E-Pace будет стоить для клиентов 910 фунтов в месяц. Есть предложения у Volvo, Ford, BMW, Audi, Mercedes-Benz и Porsche.

На рынке сторонних сервисов в США можно выделить Flexdrive и Fair.

Преимущество Flexdrive — возможность оформить подписку на неделю. В стоимость включены техобслуживание и страховка, а за пробег нужна доплата. Компания предлагает подержанные автомобили 2014-2017 годов выпуска.

Созданный в 2016 году сервис Fair — наиболее бюджетный вариант. Стартовый платеж не фиксирован, он зависит от стоимости выбранной машины и других условий, но подписка может стоить 160 долл в месяц.

При этом базовая страховка включена в стоимость, а за расширенную версию придется доплатить. В автопарке компании — подержанные обслуженные автомобили, бывшие в эксплуатации не менее шести лет.

В декабре 2018 года, компания привлекла 385 млн долл финансирования. Лид-инвестор в раунде — японская корпорация SoftBank Group.Также Fair купила лизинг-сервис для водителей Uber и тесно сотрудничает с самой компанией.

Европейские мультибрендовые диджитал-сервисы Drover (Британия) и Cluno (Германия) во многом похожи. Их подписчики получают застрахованные авто, клиентам покрывают затраты на техобслуживание и транспортные налоги.

Основное отличие — Drover предлагает месячную и полугодовую подписки, а клиенты Cluno могут получить доступ к авто минимум на шесть месяцев.

У Drover около сотни партнеров, предоставляющих новые и подержанные автомобили, Cluno опирается на свой автопарк. Оба стартапа в первом квартале 2018 года привлекли инвестиции и ходят слухи о новых раундах.

Car subscription от гигантов Car subscription от гигантов

Тарифы еще одного бюджетного сервиса Ford Canvas стартуют от 380 долл в месяц. В автопарке — подержанные Ford. В планах — подписка на грузовики.

Для тех, кто предпочитает новые автомобили, самый сбалансированный тариф предлагает Care от Volvo, работающий в США и Европе. За 600-700 долл в месяц клиент получает застрахованную машину — новую модель XC40, техническое обслуживание и помощь в случае поломки на дороге.

Также Care прощает клиентам повреждения машины на сумму до 1 тыс долл, но подписаться нужно на год. Ограничение пробега — 24 тыс км.

Подписка от BMW предлагает три месячных тарифа: 1 099 долл, 1 399 долл и 2 699 долл. Доступные разные модели: от 330i и X5 до BMW Motorsports.

Сервис Audi Select стоит 1 395 долл в месяц, доступные модели — седан Audi A4, кабриолет A5, внедорожники Q5 и Q7, купе S5. В более чем 20 аэропортах США можно взять напрокат Audi Silvercar на срок до двух дней в месяц.

Подписка на Book от Cadillac в декабре 2018 года стоила 1,8 тыс долл в месяц. Клиенты могли выбрать такие модели машин: ATS-V, CTS-V, CT6, XT5, Escalade или CTS-V Wagon. Сейчас сервис приостановил работу.

На другом полюсе рынка находится Porsche Passport. Сервис предусматривает два тарифных плана: 2 тыс долл или 3 тыс долл в месяц в зависимости от моделей. Среди них — спорткары Boxster, Cayman, Macan, Panamera и 911.

Главный минус — цена

Портал Cars.com в июле 2018 года провел сравнительный анализ десяти тарифных планов, предлагаемых пятью сервисами: Access от BMW, Book от Cadillac, Care от Volvo, Mercedes-Benz Collection и Porsche Passport.

Выяснилось, что клиенты всех сервисов, кроме Care, будут платить на 28-102% больше, чем в случае лизинга такого же автомобиля, с учетом расходов на страхование и обслуживание и не считая платы за регистрацию.

То есть возможность менять автомобили обойдется дороже, чем аренда одной машины с опцией последующего выкупа.

Продукт для миллениалов

По данным исследования Research And Markets, совокупный среднегодовой темп роста мирового рынка услуг по подписке на автомобили в 2018-2022 годах составит около 71,38%. Целевая аудитория этого сервиса — миллениалы, то есть люди, родившиеся в период с 1983 года по 2000 год. Читай также Газ для авто бьет рекорды: что будет с ценами и "проиграет" ли бензин Почему цены на бензин не падают Конец близко. Как "избавиться" от авто на еврономерах

К 2020 году именно они составят треть взрослого населения США.

Их покупательная способность неуклонно увеличивается.

Миллениалы не хотят обрастать вещами, они мобильны, много путешествуют, работают удаленно и все чаще выбирают аренду или подписку, а не покупку — жилья, мобильных телефонов, автомобилей.

Главное — полезность вещи здесь и сейчас.

Кроме того, цены на бензин растут, а автомобиль перестал быть статусной вещью. Еще в 2015 году машины покупали самые старшие из этого поколения.

Миллениалов впечатляют новые технологии. Беспилотные автомобили пока на заре развития, а вот у сервисов, предоставляющих автомобили по подписке, перспективы есть уже сейчас. Правда, только в том случае, если они будут предлагать гибкие тарифные планы и расширять ценовой диапазон.

Производители, кроме Volvo, рассматривают подписку как предложение протестировать авто перед покупкой или как маркетинговый промо-инструмент для завоевания большей доли рынка. Сосредоточиться на выгодах для клиента и понять потребности миллениалов могут только мультибрендовые сервисы.

Культура использования авто по подписке только развивается. Учитывая задержку с внедрением зарубежных инноваций в Украине, эксперты GR Capital считают, что в 2019 году подписка на авто еще не станет массово доступной. Однако компания намерена поддержать тренд и инвестировать в этот сегмент.

Максим Филиппов, исполнительный директор венчурного фонда GR Capital