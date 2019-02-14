Топ—5 стран по денежным переводам в Украину
За 2018 год наибольший объем денежных переводов в Украину поступили из США.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
На первом месте по переводам в Украину являются переводы из США - 17%. Далее идут переводы из Израиля - 13%; России - 9%; Италии - 8%; Польши - 7%; из других стран (221 страна) - 46%.
Из Украины больше всего переводят деньги в Россию – 36% переводов, в Грузию - 10%; в Китай - 6%; в Азербайджан - 6%; в Узбекистан - 4%; в другие страны (192 страны) - 38%.
За 2018 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено: в Украину – 2,301 млрд долларов в эквиваленте (28,28% от общей суммы переводов), за пределы Украины - 294 млн долларов в эквиваленте (3,61%), в пределах Украины - 5,541 млрд долларов в эквиваленте (68,11%).
Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.
Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом (в 2017 году в пределах Украины переведено 4,456 млрд долларов в эквиваленте).
Преобладающий объем внутригосударственных переводов (92%) осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.
Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств - резидентов США: 82% - в Украине и 98% - из Украины.
В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
Напоминаем:
В 2017 году размер частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долларов.
Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в 11 миллиардов долларов по итогам 2018 года.
Из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.
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Экономическая правда
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