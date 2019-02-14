Дефицит госбюджета превысил 12 миллиардов по итогам января

По итогам января 2019 года государственный бюджет Украины сведен с дефицитом в 12,3 миллиарда гривен против 7,9 миллиарда гривен профицита годом ранее.

Об этом сообщается в презентации "Макроэкономический обзор", размещенной на официальном сайте Минфина.

Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. Так, в январе Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа на эквивалент 41,7 миллиарда гривень, включая ОВГЗ в иностранной валюте на 587,4 миллиона долларов и на 33,3 миллиона евро.

Также в Минфине напомнили, что запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 миллиарда гривень перенесены на февраль.

Напоминаем:

Доходы государственного бюджета по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 миллиарда гривен, что на 6,56 миллиарда меньше планового показателя.

Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу 1 января.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,184 трлн грн.

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,262 трлн грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.

Обо всех деталях главного финансового документа страны читайте в статье Экономической правды: Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет

Экономическая правда