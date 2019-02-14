"Укрпошта" запускает доставку субсидий наличными

Компания "Укрпошта" в марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг более, чем миллиону получателей.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

Также компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплаты.

Во время пилотного проекта "Укрпошта" будет доставлять субсидии около 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпошту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги.

Отмечается, что сейчас проходит процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным фондом.

Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпошта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии.

Таким образом, пенсионеры смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги.

Срок действия пилотного проекта - март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении.

Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

"Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпошту". Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют", - цитируется в сообщении генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы

Экономическая правда