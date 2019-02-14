НАБУ проводит обыски у энергорегулятора

Детективы Национального антикоррупционного бюро 14 февраля проводят обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщили Экономической правде в НКРЭКУ.

"Сегодня (14 февраля - ред) проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и ранее предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность", - прокомментировали в пресс-службе НКРЭКУ.

Сообщается, что Нацкомиссия работает в штатном режиме.

"Комиссия последовательна и открыта в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ", - заявили в НКРЭКУ.

Напоминаем:

НАБУ с 2016 года проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые в 2016 году приняли постановление № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула Роттердам+).

Следствие подозревает, что экс-глава Дмитрий Вовк и члены НКРЭКУ, используя служебное положение и действуя в интересах генерирующих энергокомпаний, умышленно, с целью создания условий получения ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (Роттердам+) обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля.

Таким образом, они создали необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

Введение формулы "Роттердам+" привело к повышению тарифов тепловых электростанций и росту их выручки.

70% мощностей ТЭС в Украине контролирует холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Введение формулы "Роттердам+" обусловило резкий рост стоимости еврооблигаций ДТЭК.

СМИ сообщали, что бывший глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк и его преемница Оксана Кривенко саботировали выдачу НАБУ данных формулы "Роттердам+".

Экономическая правда