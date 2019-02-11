Новости дня: о рынке смартфонов, пароме в Румынию и расцвете IT-компаний

О чем все говорят сегодня?

О рынке смартфонов. В четвертом квартале 2018 продукция компании Xiaomi заняла 26,7% доли рынка смартфонов Украины и впервые вышла на первое место, предыдущий многолетний лидер в лице Samsung отстал совсем ненамного.

О пароме в Румынию. Работы на украинской части паромной переправы через Дунай Орловка-Исакча планируют завершить в течение февраля.

О воскресении банка. Большая палата Верховного Суда признала неправомерным решение Национального банка Украины от 13 февраля 2015 об отнесении ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных.

О расцвете IT-компаний. Обновилась тройка лидеров рейтинга крупнейших украинских ИТ-компаний, сразу две из них пересекли порог в 6000 специалистов.

Об укреплении гривни. Главными причинами укрепления гривни и падения курса иностранных валют является решение Федеральной резервной системы США не повышать ключевую ставку и падение мировых цен на энергоресурсы.

О налогах. Украинцы в январе 2019 года подали более 22 000 деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2018 год, 335 налогоплательщиков задекларировали доходы свыше 1 млн гривень.

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