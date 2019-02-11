Налоговая: Киевлянин задекларировал более 200 миллионов дохода за год

Украинцы в январе 2019 года подали более 22 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2018 год, 335 налогоплательщиков задекларировали доходы свыше 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"По данным налоговых деклараций, задекларирован общий доход в сумме 3,6 млрд грн. Граждане самостоятельно определили к уплате 76,7 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 26,5 млн грн (или 50%) больше по сравнению с январем 2018 года", – уточнило ведомство.

В ГФС добавили, что общее количество деклараций на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сумма военного сбора по итогам декларирования в январе возросла на 31% - до 13,1 млн грн, добавили в ГФС.

"Наибольшую сумму дохода в январе 2019 года задекларировал житель Киева – более 200 млн грн. Наибольшие суммы по уплате в бюджет по доходам из источников за границей в настоящее время задекларировали двое граждан Сумской области (каждый - в сумме более 2,5 млн грн)", – уточнила ГФС.

Напоминаем:

В 2018 году граждане Украины задекларировали 73,1 миллиарда гривен дохода, полученного в 2017 году, что на 9,9 миллиарда, или на 16% больше, чем в предыдущем году.

Экономическая правда