Почему укрепляется гривня — объясняет глава Совета НБУ

Главными причинами укрепления гривны и падение курса иностранных валют является решение Федеральной резервной системы США не повышать ключевой ставки и падение мировых цен на энергоресурсы.

Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, такое усиление курса гривни продлится максимум до мая-июня.

"Влияние на реалии и перспективы всех валют в мире, и в том числе гривни, делает политика ФРС - это аксиома. О том, что в руководстве Федрезерва зародились сомнения в целесообразности продолжения жесткой монетарной политики стало известно в первые дни года", - отметил Данилишин.

По мнению главы Совета НБУ, "пауза" в повышении ставок ФРС США продлится примерно до июня, что будет создавать благоприятные условия для украинской валюты.

Кроме этого, на курс гривни повлияло падение мировых цен на энергоресурсы, которые составляют значительную часть украинского импорта.

"Похоже, мы вступили в период относительно низких цен на нефть и другие энергоресурсы, среди которых для Украины важным, наравне с "черным золотом", является природный газ. Снижение стоимости энергосырья связано с избытком предложения на глобальном рынке", - отметил Данилишин.

Кроме этого, укреплению гривни способствовал ряд внутренних факторов: рост экспорта аграрной продукции и металлургии, рост поступлений от продажи украинских долговых ценных бумаг и умеренные расходы государственного бюджета в начале 2019 года.

"Активный экспорт украинской агропродукции придется на март-апрель, с мая начнется его временное (на несколько месяцев) снижение. А вложения нерезидентов в ОВГЗ - не долгосрочны: летом иностранные инвесторы, дождавшись погашения долговых бумаг, вероятно, начнут выводить средства из украинского рынка, повысив тем самым спрос на иностранную валюту", - написал Данилишин.

Напоминаем:

В конце января Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

15 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 9,7 миллиарда гривен.

22 января Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

В 2018 году Национальный банк с беспокойством относился к активному притоку капитала нерезидентов.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Экономическая правда