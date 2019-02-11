Xiaomi опередила Samsung на рынке смартфонов Украины

Компания Xiaomi стала лидером на рынке смартфонов в Украине согласно исследованию компании Canalys за четвертый квартал 2018 года.

Об этом сообщает itc.ua.

Так, по данным Canalys, в четвёртом квартале 2018 года продукция компании Xiaomi заняла 26,7% доли рынка смартфонов Украины (в количественном выражении) и впервые вышла на первое место.

Предыдущий многолетний лидер в лице Samsung отстал совсем немного, доля рынка корейской компании составила 26,5%.

Интересно, что четыре из пяти ведущих брендов смартфонов в Украине — это китайские производители. Помимо Xiaomi в пятёрку лидеров также вошли Huawei (16,2%), Meizu (10,6%) и Honor (7,9%).

На западноевропейском рынке смартфонов компания Xiaomi успешно вошла в пятерку лидеров и стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в Западной Европе с невероятным темпом роста – 415,1% по сравнению с четвёртым кварталом 2017 года.

При этом, предыдущие лидеры постепенно сдают свои позиции. Например, у Samsung объём продаж смартфонов снизился на 14,1%, хотя компания продолжает занимать первое место по количеству продаж.

У Apple, занявшей второе место, объём продаж снизился на 7,5%. В то же время китайская компания Huawei смогла заметно нарастить продажи в странах Западной Европы – на 41,4%. Она занимает третью строчку рейтинга.

Далее следует компания HMD с брендом Nokia. В количественном выражении продаж она сильно уступает тройке лидеров, но демонстрирует отличный темп роста на уровне 79,6%.

Отмечается, что увеличение доли рынка Xiaomi в Европе во многом вызвано успехами компании в Испании. Здесь на протяжении четвертого квартала 2018 года Xiaomi смогла продать 2 млн смартфонов (из общего западноевропейского объёма 4,1 млн устройств) и занять третью строчку рейтинга самых популярных брендов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил 273,4%.

Xiaomi вышла на такие важные рынки Западной Европы, как Франция, Италия и Великобритания лишь в мае 2018 года. Так что в дальнейшем доля рынка компании в Западной Европе может ещё больше увеличиться.