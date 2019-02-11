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Украина почти завершила строительство паромной переправы в Румынию

Понедельник, 11 февраля 2019, 14:10
 

Работы на украинской части паромной переправы через Дунай Орловка—Исакча планируют завершить в течение февраля.

Об этом написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Открытия паромной переправы "Орловка-Исакча" ждут много людей, которые пока вынуждены ездить в Румынию через Молдову. Украинская часть переправы будет полностью готова уже через 2-3 недели. Надеюсь, государственная комиссия, которая будет принимать объект, предоставит положительное заключение", - написал он.

 

Глава Одесской ОГА добавил, что теперь дело за румынской стороной.

"Хочется, наконец, чтобы и у соседей появилась положительная динамика. Надеюсь, что прямое сообщение скоро заработает", - заявил Степанов.

 

Как сообщает ЦТС, паромная переправа Орловка-Исакча, которая соединит украинский и румынский населенные пункты, расположенные на разных берегах Дуная, может быть введена в эксплуатацию до конца 2019 года.

До этого сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.

Замгендиректора ООО "Паромный комплекс "Орловка" неоднократно заявлял, что проволочка со строительством была обусловлена отставанием в оформлении и согласовании необходимых документов с румынской стороны.

Напоминаем:

Стоимость проекта составляет 12 млн евро.

Изначально предполагалось, что переправа заработает в 2014 году.

Строительство на украинском берегу стартовало осенью 2015 года. Перед этим Одесская облгосадминистрация передала "Паромный комплекс "Орловка" в аренду сроком на 49 лет два земельных участка в Ренийском районе.

В феврале 2015 года - участок площадью 5,6 га (для строительства международного пункта пропуска через госграницу), в октябре - участок площадью 2,6 га земель водного фонда (для строительства гидротехнических сооружений).

На переправе будут работать 4 парома с осадкой 1,5 метра. Расстояние между украинским и румынским берегами на переправе составит не более 900 метров.

Сегодня протяженность украино-румынской границы - 187 км по Дунаю. Однако на её протяжении нет ни одного перехода, поэтому в Румынию как грузовой, так и пассажирский поток отправляется через Молдову.

Переход должен обеспечить прямое финансирование местного бюджета. На переправе будет частный платный пункт пропуска. Цены обещают сделать не выше, чем у конкурентов.

Например, стоимость переправы одного автомобиля в границе Болгарии и Румынии составляет 12 евро. На переправе Орловка — Исакча обещают цену порядка 10 евро.

 

Экономическая правда

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Одесса Румыния

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