Украина почти завершила строительство паромной переправы в Румынию
Работы на украинской части паромной переправы через Дунай Орловка—Исакча планируют завершить в течение февраля.
Об этом написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов на своей странице в Facebook.
"Открытия паромной переправы "Орловка-Исакча" ждут много людей, которые пока вынуждены ездить в Румынию через Молдову. Украинская часть переправы будет полностью готова уже через 2-3 недели. Надеюсь, государственная комиссия, которая будет принимать объект, предоставит положительное заключение", - написал он.
Глава Одесской ОГА добавил, что теперь дело за румынской стороной.
"Хочется, наконец, чтобы и у соседей появилась положительная динамика. Надеюсь, что прямое сообщение скоро заработает", - заявил Степанов.
Как сообщает ЦТС, паромная переправа Орловка-Исакча, которая соединит украинский и румынский населенные пункты, расположенные на разных берегах Дуная, может быть введена в эксплуатацию до конца 2019 года.
До этого сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.
Замгендиректора ООО "Паромный комплекс "Орловка" неоднократно заявлял, что проволочка со строительством была обусловлена отставанием в оформлении и согласовании необходимых документов с румынской стороны.
Напоминаем:
Стоимость проекта составляет 12 млн евро.
Изначально предполагалось, что переправа заработает в 2014 году.
Строительство на украинском берегу стартовало осенью 2015 года. Перед этим Одесская облгосадминистрация передала "Паромный комплекс "Орловка" в аренду сроком на 49 лет два земельных участка в Ренийском районе.
В феврале 2015 года - участок площадью 5,6 га (для строительства международного пункта пропуска через госграницу), в октябре - участок площадью 2,6 га земель водного фонда (для строительства гидротехнических сооружений).
На переправе будут работать 4 парома с осадкой 1,5 метра. Расстояние между украинским и румынским берегами на переправе составит не более 900 метров.
Сегодня протяженность украино-румынской границы - 187 км по Дунаю. Однако на её протяжении нет ни одного перехода, поэтому в Румынию как грузовой, так и пассажирский поток отправляется через Молдову.
Переход должен обеспечить прямое финансирование местного бюджета. На переправе будет частный платный пункт пропуска. Цены обещают сделать не выше, чем у конкурентов.
Например, стоимость переправы одного автомобиля в границе Болгарии и Румынии составляет 12 евро. На переправе Орловка — Исакча обещают цену порядка 10 евро.
Экономическая правда
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