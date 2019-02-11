Суд решил, что Златобанк признали неплатежеспособным незаконно

Большая палата Верховного Суда признала неправомерным решение Национального банка Украины от 13 февраля 2015 года об отнесении ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

ФГВФЛ отмечает, что бывшие акционеры Златобанка могут воспользоваться этим судебным решением и вывести финучреждение за пределы правового поля.

Постановлением от 5 февраля 2019 года Большая палата Верховного Суда оставила без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 14 июля 2017 года и Киевского апелляционного админсуда от 25 октября 2017 года, в которых признано противоправным и отменено постановление правления НБУ №105 от 13 февраля 2015 года "Об отнесения ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных".

Кроме того, Большая палата Верховного Суда признала противоправными и отменил решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, о введении временной администрации и сопутствующие решения.

Также суд обязал НБУ предоставить Златобанку срок для проведения действий по финансовому оздоровлению после проведения мероприятий по его ликвидации.

ФГВФЛ отмечает, что отмена решения об отнесении Златобанка к неплатежеспособным не восстанавливает его платежеспособности и не предусматривает возвращения финучреждения на рынок, поскольку это не предусмотрено в законе.

Фонд гарантирования вкладов ожидает полного текста постановления Палаты Верховного Суда, по результатам анализа которого рассмотрит вопрос обращения в суд с заявлением о разъяснении этого судебного решения.

Фонд выплатил всего около 825 млн грн почти 14 тысячам вкладчиков банка и ожидает, что в полном тексте решения будет дан ответ на вопрос, что делать в такой ситуации.

"Ликвидационная масса ПАО "Златобанк", утвержденная решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования, составляет 1,6 млрд грн, при этом общая сумма акцептующих кредиторских требований достигает 6,9 млрд грн. Таким образом, недостаточность ликвидационной массы для выполнения обязательств перед всеми кредиторами составляет 5,3 млрд грн. Тот факт, что банк за счет своего имущества и активов способен удовлетворить лишь 22,56% требований своих кредиторов, свидетельствует о неплатежеспособности такого банка", - отмечает ФГВФЛ.

"Златобанк" был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка составили 7,909 млрд грн, по их величине банк занимал 27 место среди 173 банков Украины.

По данным сайта "Наші гроші", конечным владельцем Златобанка был украинский бизнесмен Леонид Юрушев (основатель ликвидированного в 2014 году банка "Форум"), бизнес-партнерами которого являются Ринат Ахметов и бывший министр обороны Павел Лебедев.

Ранее Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков.

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