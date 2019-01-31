Растаможка "евробляхи" через посредника стоит от 100 долларов — СМИ

Стоимость услуг по растаможке авто на иностранной регистрации составляет от 100 долларов до 700 долларов (от 2,7 тысячи гривен до 20 тысяч гривен).

Об этом пишет Liga.net.

Если у заявителя есть полный пакет документов, вся процедура растаможки занимает от 1 до 3 дней. Проводить ее можно самостоятельно или с помощью посреднических компаний.

Стоимость их услуг колеблется в пределах 100-700 долларов, в зависимости от пакета услуг.

В среднем полная легализации "евробляхи", как правило, приближается по стоимости к цене автомобиля. Чем свежее автомобиль - тем меньше акциз и ниже стоимость растаможки.

Например, легализация Skoda Octavia 2011 года обходится около 85 тысяч грн (2770 евро): снятие с учета в Латвии 200 евро, сертификация и сверка номеров - 4 тыс грн, таможенные платежи - 64,6 тыс (с учетом штрафа в 8,5 тыс грн), услуги брокера - 3,5 тыс грн, постановка на учет в Украине - 4,7 тыс грн.

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Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 1,566 миллиарда гривень.

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Сколько стоит растаможка авто по новому закону. Калькулятор