За полтора месяца Пенсионный фонд получил более 1,5 миллиарда от "евроблях"

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, ЭП

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 1,566 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Из этой суммы 158,2 млн гривень - пошлина, 495,5 млн гривень - НДС, 738 млн гривень - акцизный налог, 174,1 млн гривень - средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов.

Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, направляются в Пенсионный фонд Украины.

За указанный период было осуществлено таможенное оформление 24,6 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Из общего количества оформленных авто - более 21 тысяч транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тыс грн за каждое авто, что освободило их от административной ответственности.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, за последние две недели в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

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