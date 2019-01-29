Новости дня: о зарплате Коболева, "евробляхах" и запрете пластиковых пакетов.
О зарплате Коболева. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании.
О зарплатах. Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 гривни.
О налоговой социальной льготе. Право на налоговую социальную льготу имеют граждане, работающие неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми.
Об импорте газа. В 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% – с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров.
Об аресте российских банков. Верховный суд разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".
О запрете пластиковых пакетов. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9507, который предлагает запретить продавать пластиковые пакеты в магазинах.
О продаже сигарет. Экспорт табачной продукции за 2018 год принес Украине 340 миллионов долларов, что на 15,9% больше, чем в 2017 году.
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