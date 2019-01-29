В Раде зарегистрирован законопроект о запрете пластиковых пакетов
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9507, который предлагает запретить продавать пластиковые пакеты в магазинах.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Предлагается запретить реализацию сверхлегких и легких пластиковых пакетов. Исключение – биоразлагаемые пакеты и сверхлегкие пакеты для мяса, рыбы и сыпучих продуктов.
Кроме того, законопроект предусматривает обязательную маркировку пластиковых пакетов.
Инициаторами законопроекта выступило 60 народных депутатов, в их числе - Мустафа Найем, Борислав Береза, депутаты из фракции "Самопомич".
В пояснительной записке напоминают, что 24 октября 2018 Европарламент окончательно запретил гражданский оборот отдельных видов продукции из полиэтилена. Такое решение вызвано угрозой глобальной экологической катастрофы, связанной с использованием людьми пластика.
Ежегодно только в странах Европейского союза используются более около миллиона тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов. В Украине человек ежегодно выбрасывает около полутысячи пластиковых пакетов.
Авторы законопроекта также апеллируют к опыту других стран - во Франции, Италии, Сингапуре запрещено использовать любые пластиковые пакеты, в Ирландии, Латвии и Дании для торговых организаций установлен налог на пластиковые мешки, ограниченным является обращение пластиковых пакетов в Австралии и в Китае. А в Танзании предусмотрена уголовная ответственность за реализацию пластиковых пакетов, предусматривается заключение до одного года.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года в Молдове запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле.
Недавно крупнейшие мировые производители потребительских товаров, включая Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever и другие компании представили интернет-платформу Loop, которая позволит снизить зависимость от одноразовой упаковки.
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