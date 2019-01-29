Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 гривни.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Госстата.

"Средняя заработная плата в Украине в декабре составила 10573 грн, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь до ноября составил 14,5%. Рост по году – 9,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отраслевом разрезе зарплаты в промышленности в декабре составляли в среднем 11 563 грн. Существенно выше были средние зарплаты в секторе ІТ (15 518 грн), научно-технической деятельности (15 490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве – 16,5 тыс. грн.

В правительстве отмечают, что достигнутый показатель средней зарплаты вполне соответствует расчетам и прогнозам Кабинета министров. Глава Правительства отмечал, что показатель в 10 тыс. грн – это ориентир, который будет достигнут по итогам года.

Он также отмечал, что в 2019 году показатель средней зарплаты прогнозируется на уровне 10,5 тыс. грн, хотя при условии роста экономики он может быть и выше.

Такую же тенденцию подтверждали в своих прогнозах представители деловых кругов. Так, 83% компаний – членов Американской торговой палаты ожидают в 2019 году рост числа рабочих мест и уровня зарплаты. Представители Европейской Бизнес Ассоциации говорили о росте в среднем на 10-15%.

Напоминаем:

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

В течение января-октября 2018 года реальная зарплата в Украине выросла на 13%.

Экономическая правда