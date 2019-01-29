Как получить налоговую социальную льготу

Право на налоговую социальную льготу имеют граждане, работающие неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми.

Об этом рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела администрирования налога с доходов физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяна Федченко, сообщает пресс-служба ГФС.

"Граждане, которые работают неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми имеют право на налоговую социальную льготу. Чтобы ее получить и, соответственно, уменьшить свои налоговые обязательства, человек должен подать заявление в бухгалтерию предприятия", - говорится в сообщении.

По словам Федченко, социальная льгота – это возможность плательщика уменьшить начисленную сумму месячной зарплаты на размер такой льготы. То есть зарплата уменьшается на сумму льготы, и только после этого облагается налогом на доходы физических лиц.

Льгота составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2019 году – 960,5 грн (50% от 1921 грн прожиточного минимума для дееспособных лиц по состоянию на 1 января 2019 года).

Право на такую льготу имеет каждый работающий человек, который получает заработную плату и является плательщиком налога на доходы физических лиц. Однако при этом лицо должно отвечать определенным условиям.

Во-первых, налоговая социальная льгота применяется к начисленной месячной зарплате, если ее размер не превышает сумму, которая равняется месячному прожиточному минимуму, действующему на 1 января отчетного года для дееспособного лица, умноженную на 1,4 и округленную до 10 гривень. В 2019 году сумма ограничения составляет 2,69 тыс грн. Во-вторых, льгота применяется только к заработной плате и не касается других доходов.

"То есть предприниматели не могут претендовать на налоговую льготу. Также она не касается сумм, полученных от проведения независимой профессиональной деятельности (нотариусы, адвокаты и др)", – сказала Федченко.

В-третьих, льгота начинает применяться работодателем с дня получения от налогоплательщика заявления и документов, подтверждающих право на ее использование.

В-четвертых, льгота не применяется, если работник, кроме зарплаты, получает выплаты из бюджета в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечение ученика, студента, аспиранта и тому подобное.

Пятое условие – налоговая льгота предоставляется только по одному месту работы.

"Если человек работает на нескольких предприятиях, он может выбрать, где ему выгоднее воспользоваться правом на льготу, и подать работодателю письменное заявление", – сказала Федченко.

Она также подчеркнула, что некоторым категориям плательщиков налоговая социальная льгота предоставляется в большем размере, чем обычно. Это – студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты, чернобыльцы 1 и II категорий, инвалиды 1 и ІІ групп, а также ветераны войны, участники боевых действий. Для родителей несовершеннолетних детей предусмотрен особый порядок предоставления льготы. Она предоставляется обоим родителям, а если в семье двое и больше детей до 18 лет, льгота предоставляется на каждого ребенка.

Например, для матери с двумя детьми она составит не 960,5 грн, а 1,92 тыс грн, с тремя - 2,88 тыс. При этом только для одного из родителей граничный размер зарплаты, который дает право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до 18 лет.

Экономическая правда