Украина сократила импорт газа на 25%

В 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% – с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что поставки осуществлялись исключительно с европейского газового рынка.

"Импорт сократили обе ключевые категории импортеров: "Нафтогаз" – с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании – с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%)", – сказано в сообщении.

В целом в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году – 67 компаний).

"Нафтогаз" закупал природный газ в 2018 году у 18 европейских компаний-поставщиков (в 2017 году – у 13 компаний).

"Ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого "Нафтогазом" газа. "Нафтогаз" уже четвертый год не закупает газ у "Газпрома", который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража по объемам и условиям поставки", – отмечают в НАК.

Напоминаем:

По итогам 2018 доходы Украины от транзита природного газа превысили расходы на его импорт на 500 миллионов долларов.

Экономическая правда