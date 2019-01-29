Глава Нафтогаза отказывается от заработка. Пойдёт на благотворительность

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании.

Об этом он накануне написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, тема моей заработной платы и премий стала политической: очень много политиков популистов стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов", - отметил он.

По его словам, результатом чрезмерной политизации вопроса зарплат стала "недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета компании"

Коболев подчеркнул, что такие действия Кабмина ставят под сомнение реформу корпоративного управления государственных компаний.

"Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые получу в Нафтогазе (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность", - заявил он.

Средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - "Народный тыл" в поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" в поддержку армии и "Таблеточки" в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

"Отдельно хочу обратить внимание на один важный аспект: моя ситуация действительно уникальная и требовать от руководителей других государственных компаний такого же решение было бы несправедливо. Я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с Газпрома 2,1 млрд долл в пользу Нафтогаза. Поэтому считаю, что могу себе это позволить", - добавил он.

По данным ЭП, по новому контракту, который будет подписан с Коболев ближайшее время, предусмотренное кратное снижение его зарплаты. Это было обязательным условием премьер-министра Владимира Гройсмана при обсуждении вопроса о пролонгации контракта.

Напомним, ранее Гройсман на одном из заседаний правительства заявил, что зарплаты руководителей "Нафтогаза" должны быть "рыночными", а не "заоблачными".

"Я выступаю за рыночные зарплаты и вознаграждение для менеджмента госкомпаний. Но я против, чтобы в такое сложное время эти оплаты были не просто большими, а "заоблачно" большими", - заявил глава Кабмина.

Премьер пообещал, что Кабинет министров обратится в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой предложить новый контракт для правления, в котором зарплаты будут зависеть от конкретных успехов компании.

Экономическая правда