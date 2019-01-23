Новости дня: о двухэтажных поездах, субсидиях и советских ГОСТах
О двухэтажных поездах, субсидиях и советских ГОСТах.
О субсидиантах. В 2018 году субсидии получали 6,538 миллиона домохозяйств, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году.
О советских ГОСТах. Министерство экономического развития напоминает, что с 1 января подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза "ГОСТ", разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине.
О слиянии клиник. Сеть медицинских центров Добробут готовится к покупке клиники Борис, которую участники рынка оценивают примерно в 30 миллионов долларов.
О двухэтажных поездах УЗ. "Укрзализныця" во второй половине 2019 года отправит скоростные двухэтажные поезда Škoda на капитальный ремонт.
О выдаче налички в кассах АЗС. Государственный "Приватбанк" запустил в тестовом режиме услугу снятия наличных с банковских карт на автозаправках сети WOG.
О растаможке "евроблях". На таможенных постах Закарпатской таможни ГФС за день растаможивают в среднем 200 транспортных средств с иностранной регистрацией.
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