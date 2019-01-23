Количество получателей субсидии на "коммуналку" резко снизилось — Госстат

В 2018 году субсидии получали 6,538 миллиона домохозяйств, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в декабре 2018 года уменьшился на 28,8% по сравнению с декабрем 2017 года и составил 713 грн.

Согласно данным Госстата, в декабре 2018 года субсидии на оплату жилкомуслуг получали 3,92 млн домохозяйств, что на 14,5% больше, чем в ноябре 2018 года.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются населению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы

Экономическая правда