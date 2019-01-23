Слияние клиник Добробут и Борис: СМИ нашли след Ложкина

Сеть медицинских центров Добробут готовится к покупке клиники Борис, которую участники рынка оценивают примерно в 30 миллионов долларов.

Об этом пишет Liga.net.

Ранее Антимонопольный комитет Украины сообщил о планируемой сделке. АМКУ изучает дело о покупке компанией Satumco Limited - крупнейшим акционером сети медцентров Добробут - более 50% уставного капитала ООО Борис (Киев).

Сеть Добробут через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов Люксоптика Олегу Калашникову. Клиника Борис - Михаилу Радуцкому, Льву Хлявичу и Алле Кармалит.

"Речь идет о совместном проекте по усилению позиций частной медицины в Украине. Пока на повестке дня обсуждение протоколов и стандартов, которые используются в наших клиниках, а также сопоставление экспертизы по медицинским направлениям", — заявили в совместном релизе Калашников и Радуцкий.

Сейчас Добробут включает в себя девять поликлиник, клинический центр Добробут-Онкология, стационар, Центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины, скорую помощь и пр.

Мазепа и Калашников приобрели Добробут в 2014 году у владельца корпорации UBG Руслана Демчака.

Участники медицинского рынка говорят, что среди совладельцев бизнеса может присутствовать и Борис Ложкин — старый друг и партнер Калашникова по Люксоптике.

Помимо давнего знакомства в пользу этой версии говорит тот факт, что непосредственный акционер Добробута Satumco Limited пользуется на Кипре услугами той же секретарской компании - Romos Secretarial Limited, что и UMH Holding, когда ей владел будущий глава президентской администрации.

Один из источников в бизнес-окружении экс-главы АП слышал, что Ложкин кредитует бизнес-проекты Калашникова.

Борис Ложкин отрицает свое присутствие среди конечных акционеров Добробута, заверила его пресс-секретарь Мария Попова.

Отметим, в 2016 году мультимиллионер и экс-глава АП Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский основали консалтинговую компанию Самаан Капитал. В 2017 компания приобрела активы в Германии. В мае 2018 года Пивоварский перестал быть руководителем компании.