"Укрзализныця" отремонтирует двухэтажные поезда Skoda

"Укрзализныця" во второй половине 2019 года отправит скоростные двухэтажные поезда Škoda на капитальный ремонт.

Об этом заявил директор по инженерно-техническому обеспечению "Укрзализныци" Григорий Бойко, передает Delo.ua.

"В этом году у скоростных поездов Škoda подошел срок для капитального ремонта. Два поезда мы берем в ремонт и готовы освоить новое производство на Запорожском электровозоремонтном заводе. Сегодня у завода нет документации на выполнение капитального ремонта регламентных работ (поэтому такой ремонт ― новый профиль для завода ― ред.). Поэтому мы ставим сначала задачу институту освоить и выдать соответственную документацию, и уже во втором полугодии выполнить работу по капремонту", ― рассказал Бойко.

Он также добавил, что в Украине на сегодня нет завода, который производит ремонт дизель-поездов.

"Сегодня такая задача поставлена Днепропетровскому тепловозоремонтному заводу, чтобы в этом году отработать документацию и с 2020 года начать капитальный ремонт дизель-поездов" ― отметил Бойко.

Говоря о возможном сотрудничестве в секторе ремонта двигателей, в УЗ сообщили, что ведомство хотело бы работать с заводом имени Малышева.

"В декабре 2018 года на завод отправили комиссию УЗ для рабочей встречи. Ознакомившись с производством завода, она пришла к выводу, что на сегодня нужны инвестиции в завод для налаживания серийного производства", ― сообщил Бойко.

На заводе имени Малышева рассказали, что предприятие готово обслуживать выпущенные в 80-х годах двигатели для магистральных тепловозов, поставлять запчасти, но говорить на сегодня о выпуске новой продукции сложно.

"Что касается тепловозов 2ТЭ116, то в свое время завод изготовил 32 двигателя 1Д80Б, которые на сегодня требуют капитального ремонта. Сегодня УЗ выходит с предложением по капитальному ремонту 7 этих двигателей. Если говорить о производстве двигателей, то… завод действительно требует модернизации оборудования, и есть необходимость в инвестициях", ― рассказал главный инженер завода Александр Шейко, добавив, что есть проблема в кадрах.

Напомним, чешские электропоезда Škoda были закуплены в 2012 году перед проведением чемпионата по футболу Евро-2012. Но в 2014 году поезда сломались и стояли без ремонта два года.

Два электропоезда Škoda являются двухсистемными (курсируют по электрифицированным участкам на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 ― первого класса, 590 ― второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км/час.

Один поезд Škoda курсирует между Киевом и Харьковом. Второй ездит по маршруту Киев―Тернополь―Киев.