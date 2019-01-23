Все разделы
Укр / Рус

В Украине утратили силу 90% советских ГОСТов

Среда, 23 января 2019, 09:15
 

Министерство экономического развития напоминает, что с 1 января 2019 года подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза "ГОСТ", разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Всего должны быть отменены более 12 тысяч советских ГОСТов.

Вместе с этим 1173 советских ДСТУ остаются в силе состоянию на 1 января 2019 года. Такие государственные стандарты будут действовать до 1 января 2022 года.

В частности, останутся в силе стандарты, на замену которых сейчас проводится или планируется проведение разработки проектов соответствующих национальных стандартов; стандарты, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; стандарты Единой системы конструкторской документации; стандарты, разработанные на основе международных стандартов, версии которых актуальны в наше время.

Поскольку продолжение действия советских ГОСТов после 2022 года является невозможным, Минэкономразвития и Национальный орган стандартизации рекомендуют всем заинтересованным сторонам, которые в своей работе используют ГОСТы, "найти альтернативу использованию стандартов Советского Союза, которые фактически являются регуляторными актами уже несуществующего государства и противоречат новшествам, введенным в сфере технического регулирования Украины и обязательствам Украины по реформированию сферы технической стандартизации, предусмотренным Соглашением ВТО и Соглашением об ассоциации с ЕС".

В то же время при необходимости разработки национального стандарта на замену соответствующем советскому ДСТУ любая заинтересованная сторона может выступить заказчиком разработки такого стандарта в соответствии с законом Украины "О стандартизации".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МЭРТ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, какие регионы больше всего оснащены счетчиками тепла 9 января 2019, 15:45
Уровень теневой экономики в Украине снизился до 32% ВВП — МЭРТ 21 декабря 2018, 12:29
Украина прекратила расследование в отношении импорта авто из Узбекистана 3 декабря 2018, 18:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте