В Украине утратили силу 90% советских ГОСТов

Министерство экономического развития напоминает, что с 1 января 2019 года подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза "ГОСТ", разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Всего должны быть отменены более 12 тысяч советских ГОСТов.

Вместе с этим 1173 советских ДСТУ остаются в силе состоянию на 1 января 2019 года. Такие государственные стандарты будут действовать до 1 января 2022 года.

В частности, останутся в силе стандарты, на замену которых сейчас проводится или планируется проведение разработки проектов соответствующих национальных стандартов; стандарты, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; стандарты Единой системы конструкторской документации; стандарты, разработанные на основе международных стандартов, версии которых актуальны в наше время.

Поскольку продолжение действия советских ГОСТов после 2022 года является невозможным, Минэкономразвития и Национальный орган стандартизации рекомендуют всем заинтересованным сторонам, которые в своей работе используют ГОСТы, "найти альтернативу использованию стандартов Советского Союза, которые фактически являются регуляторными актами уже несуществующего государства и противоречат новшествам, введенным в сфере технического регулирования Украины и обязательствам Украины по реформированию сферы технической стандартизации, предусмотренным Соглашением ВТО и Соглашением об ассоциации с ЕС".

В то же время при необходимости разработки национального стандарта на замену соответствующем советскому ДСТУ любая заинтересованная сторона может выступить заказчиком разработки такого стандарта в соответствии с законом Украины "О стандартизации".

Экономическая правда