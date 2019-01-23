На Закарпатье каждый день растамаживают 200 "евроблях"

На таможенных постах Закарпатской таможни ГФС за день растаможивают в среднем 200 транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни ГФС.

"Всего с 25 ноября 2018 года, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 22 января 2019 года в Закарпатской таможне ГФС оформлено 4770 транспортных средства граждан. Это принесло в госбюджет поступлений более 304 млн грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3,6 тыс долларов США", - говорится в сообщении.

На внутренних таможенных постах Закарпатской таможни ГФС специалисты ведомства предоставляют консультативные услуги гражданам по вопросам оформления автомобилей.

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 1,566 миллиарда гривень.

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Экономическая правда