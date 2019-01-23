"Приватбанк" тестирует услугу выдачи наличных в кассах АЗС

Государственный "Приватбанк" запустил в тестовом режиме услугу снятия наличных с банковских карт на автозаправках сети WOG.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе "Приватбанка".

"Покупка с выдачей налички – это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети картой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат" – говорит руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.

Услуга позволяет получить на кассе супермаркета до 500 грн. Для их получения достаточно во время оплаты покупки топлива или сопутствующих товаров картой попросить у кассира выдать необходимую сумму "живыми деньгами".

Покупка товара и оплата картой является обязательным условием для получения наличных.

Снять наличные можно с любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной) с магнитной полосой, получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено.

Приватбанк работает над доступностью данного функционала для всех клиентов банка.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Процесс подтверждения такой транзакции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

Сеть автозаправочных комплексов WOG в Украине насчитывает около 400 автозаправок.

Экономическая правда