Новости дня: о переговорах с "Газпромом", соглашении с Израилем и друзьях Зеленского

О чем все говорят сегодня?

О переговорах с "Газпромом". "Газпром" во время трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе предложил продолжить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины".

О соглашении с Израилем. Украина и Израиль в понедельник, 21 января, подписали Соглашение о зоне свободной торговли.

О друзьях Зеленского. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский самостоятельно финансирует избирательную кампанию и отрицает причастность к крупным бизнесменам.

О сложностях аудита "Укрнафты". НАК "Нафтогаз Украины" настаивает, что аудиторы не должны проверять компанию "Укрнафта".

О триумфе миллиардеров. Миллиардеры по всему миру за прошедший год существенно увеличили свои состояния за счет более бедных слоев населения.

О полете на биотопливе. Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner эмиратской авиакомпании Etihad Airways впервые совершил многочасовой перелет на биотопливе, изготовленном из солероса.

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