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Климкин после газовых переговоров: Россия предложила сохранить "договорняки"

Понедельник, 21 января 2019, 19:28
 

"Газпром" во время трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе предложил продолжить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Господин Миллер (председатель правления" Газпрома "- ред.) трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты. Эти контракты для них, наверное, за счастье. Причем он сказал, что эти контракты можно продолжить даже без каких-либо экспертных консультаций ", - сообщил Климкин.

"Российская сторона не принимает во внимание, что у нас сейчас другое законодательство, другие правила. Мы должны перейти от "договорняков" к договорам по европейским правилам", - подчеркнул он.

Климкин также сообщил, что позиция России относительно решений Стокгольмского арбитража не изменилась - она ​​их не признает.

"Юридически ситуация изменилась для всех, для нас и наших европейских друзей, но не для России", - отметил Климкин.

Напомним:

В "Нафтогазе" заявили, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения: контракт между "Газпромом" и украинским оператором ГТС, и контракт на бронирование мощностей транзита украинской ГТС.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

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газ Газпром

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