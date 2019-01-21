Климкин после газовых переговоров: Россия предложила сохранить "договорняки"
"Газпром" во время трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе предложил продолжить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Господин Миллер (председатель правления" Газпрома "- ред.) трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты. Эти контракты для них, наверное, за счастье. Причем он сказал, что эти контракты можно продолжить даже без каких-либо экспертных консультаций ", - сообщил Климкин.
"Российская сторона не принимает во внимание, что у нас сейчас другое законодательство, другие правила. Мы должны перейти от "договорняков" к договорам по европейским правилам", - подчеркнул он.
Климкин также сообщил, что позиция России относительно решений Стокгольмского арбитража не изменилась - она их не признает.
"Юридически ситуация изменилась для всех, для нас и наших европейских друзей, но не для России", - отметил Климкин.
Напомним:
В "Нафтогазе" заявили, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения: контракт между "Газпромом" и украинским оператором ГТС, и контракт на бронирование мощностей транзита украинской ГТС.
"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
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